Нападение на авто в Киеве: в полиции не подтвердили стрельбу

В пятницу вечером четверо неизвестных повредили автомобиль Mercedes Sprinter, который был припаркован возле станции метро "Теремки". Сначала очевидцы сообщали, что авто обстреляли, однако эксперты, которые осмотрели транспортное средство, не подтвердили стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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По словам заявителя, четверо неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса. При этом как бы были слышны выстрелы, а затем они сели в иномарку и скрылись.

Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили стреляных гильз и характер повреждений автомобиля не подтверждает стрельбу. Механические повреждения вызваны неустановленным предметом, предположительно – битой или телескопической палкой,

– отметили в полиции.

В данный момент проводятся все необходимые первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.