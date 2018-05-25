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Нападение на фанов "Ливерпуля" в центре Киева: нападавшие сняли момент драки на видео

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Фанат
Фанат "Ливерпуля", на которого напали в Киеве / Mirror

Вечером четверга, 24 мая, в центре Киева недалеко от НСК "Олимпийский" группа лиц в масках напали на болельщиков английского "Ливерпуля". Сами нападавшие сняли видео начала драки.

Всего было около 20 нападавших, которые свои лица прикрывали масками и капюшонами. Они бросали в британцев столы и стулья, а также другие вещи, которые попадали им в руки. Полиции удалось задержать двух вероятных нападавших.

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Впоследствии оказалось, что нападавшими были фанаты киевского клуба ЦСКА из фан-движения Trouble Company.

Видео нападения фанатов киевского ЦСКА на английских фанатов

 

Теги: Лига чемпионов Новости Киева Криминальные новости Новости спорта
Источник: 24 Канал
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