Нападение на фанов "Ливерпуля" в центре Киева: нападавшие сняли момент драки на видео
Вечером четверга, 24 мая, в центре Киева недалеко от НСК "Олимпийский" группа лиц в масках напали на болельщиков английского "Ливерпуля". Сами нападавшие сняли видео начала драки.
Всего было около 20 нападавших, которые свои лица прикрывали масками и капюшонами. Они бросали в британцев столы и стулья, а также другие вещи, которые попадали им в руки. Полиции удалось задержать двух вероятных нападавших.
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Впоследствии оказалось, что нападавшими были фанаты киевского клуба ЦСКА из фан-движения Trouble Company.
Видео нападения фанатов киевского ЦСКА на английских фанатов
Источник: 24 Канал
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