Нападение на ювелирный магазин в Киеве совершили не украинцы, – полиция

Злоумышленники, совершивших нападение на ювелирный магазин в Киеве серьезно готовились к преступлению. Их розыск продолжается. За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: В оккупированном Крыму избили и ограбили свата Кучмы

По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5-ти миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.

"Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник ... Грабители четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя", – сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

При этом правоохранитель отметил, что нападавшие – не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском.

Читайте также: На автодороге "Борисполь – Днепр" столкнулись пять автомобилей: три человека погибли

Также их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лицо, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после проведения инвентаризации,

– отметил Виктор Нечитайло.

Он также добавил, что на розыск нападавших сориентирован весь личный состав полиции Киева, составлен план проведения оперативно-розыскных мероприятий и гласных и негласных следственных действий.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

Скриншот с видео, снятого камерой наблюдения в магазине

Скриншот с видео, снятого камерой наблюдения в магазине

Напомним, 12 августа вечером, трое неизвестных в масках ограбили ломбард-магазин и убили охранника.