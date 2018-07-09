Нападение на "киборга" Вербича: суд вынес приговор одной из нападавших

Подольский районный суд Киева вынес приговор обвиняемой в причастности к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко, известного под позывным "Вербич".

Суд признал Екатерину Лапинскую виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Об этом говорится в решении Подольского районного суда Киева.

В приговоре суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений, указано, что Лапинская признала свою вину в причастности к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко и заключила сделку со следствием.

Суд признал ее виновной по виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц).

Учитывая, что подозреваемая ранее была судима и признала свою вину, суд освободил ее от отбывания наказания и установил испытательный срок в 1 год.

Теперь девушка должна периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган, сообщать об изменении места жительства и работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования с органом.

Напомним, вечером 2 мая в центре Киева группа неизвестных напала на ветерана войны Дмитрия Иващенко (Вербича). По данным полиции, нападение совершили трое парней и две девушки, одетые в маски.



Злоумышленники нанесли мужчине удар ножом в спину, забрызгали лицо газом и хотели добить молотком. Частично нападение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.