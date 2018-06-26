Нападение на лагерь ромов во Львове: еще 4 подозреваемых взяли под стражу

Пустомытовский районный суд Львова избрал меру пресечения для еще четырех подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове, в результате которого один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, всем четырем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без внесения залога.

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На очереди избрание меры пресечения еще двум подозреваемым.

В целом полиция объявила подозрение в совершении преступления 7 несовершеннолетним. Их подозревают в совершении хулиганских действий и умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Вечером 25 июня суд избрал меру пресечения первым двум подозреваемым по этому делу.

Вечером 23 июня в лесном массиве на улице Трускавецкой на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане ромской национальности. В результате нападения от ножевых ран погиб 24-летний мужчина, еще 4 человека были травмированы.



Всех нападавших удалось задержать, им грозит наказание от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения. Все нападавшие несовершеннолетние: им от 16 до 18 лет. В нападении на ромский табор подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь".