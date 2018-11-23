Нападение на Михайлика: один из подозреваемых покинул СИЗО

Один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлюка – инвалид 1-й группы Торнике Герасин (Нагладзе) – вышел из СИЗО, правда в дальнейшем он будет находиться под домашним арестом. Нагладзе находился в СИЗО в течение двух месяцев.

Решение отпустить подозреваемого приняла судья Киевского районного суда Одессы Юлия Феддулеева при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения, передает "Радио Свобода".

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Герасіна Торніке, якого підозрюють у нападі на Олега Михайлика, відпустили під цілодобовий домашній арешт pic.twitter.com/OPIUZeSC1F — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2018

Двух других подозреваемых Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей днем ​​ранее.

Как отмечает журналист издания, во время заседания стало известно, что уголовное производство о покушении на Олега Михайлика объединили с другим производством – о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.

Скорее всего говорится о конфликте с общественной организацией "Левый берег" – о причастности задержанных грузинов к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания. В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов,

– подчеркивает он.

Підозрюваного у нападі на Олега Михайлика Торніке Нагладзе обслідували в лікарні, рекомендували госпіталізацію,, алетім знову відвезли в слідчий ізолятор. pic.twitter.com/ISMoPFlmzX — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2018

По его словам, и сам Герасин, и его родственники, и его защитник в течение двух месяцев постоянно настаивали на невозможности удержания человека с инвалидностью в условиях одесского следственного изолятора.

К слову, в качестве свидетеля по этому делу вызвали также консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили.

Консул розповідає про умови утримання Герасіна (Нагладзе) в СІЗО pic.twitter.com/BEpfPn4ip2 — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2018

Напомним, вечером 22 сентября в Одессе неизвестные стреляли в Олега Михайлика – одного из руководителей городской организации партии "Сила людей" и известного одесского общественного активиста. От полученных ранений мужчина пережил клиническую смерть.



По словам коллег Михайлика и экспертов, за нападением на активиста могут стоять мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Нацполиции в области Дмитрий Головин и областной прокурор Олег Жученко. В то же время полиция Одессы задержала трех подозреваемых в покушении на местного активиста Олега Михайлика. У одного из задержанных изъяли револьвер, из которого, вероятно, стреляли в активиста. Все задержанные являются гражданами Грузии.