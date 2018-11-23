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      Нападение на Михайлика: один из подозреваемых покинул СИЗО

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      Один из подозреваемых в покушении на Михайлюка – Нагладзе – покинул СИЗО и будет находиться под домашним арестом
      Один из подозреваемых в покушении на Михайлюка – Нагладзе – покинул СИЗО и будет находиться под домашним арестом / Соцсети

      Один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлюка – инвалид 1-й группы Торнике Герасин (Нагладзе) – вышел из СИЗО, правда в дальнейшем он будет находиться под домашним арестом. Нагладзе находился в СИЗО в течение двух месяцев.

      Решение отпустить подозреваемого приняла судья Киевского районного суда Одессы Юлия Феддулеева при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения, передает "Радио Свобода".

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      Двух других подозреваемых Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей днем ​​ранее.

      Как отмечает журналист издания, во время заседания стало известно, что уголовное производство о покушении на Олега Михайлика объединили с другим производством – о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.

      Скорее всего говорится о конфликте с общественной организацией "Левый берег" – о причастности задержанных грузинов к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания. В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов, 
      –       подчеркивает он.

      По его словам, и сам Герасин, и его родственники, и его защитник в течение двух месяцев постоянно настаивали на невозможности удержания человека с инвалидностью в условиях одесского следственного изолятора.

      К слову, в качестве свидетеля по этому делу вызвали также консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили. 

      Напомним, вечером 22 сентября в Одессе неизвестные стреляли в Олега Михайлика – одного из руководителей городской организации партии "Сила людей" и известного одесского общественного активиста. От полученных ранений мужчина пережил клиническую смерть.

      По словам коллег Михайлика и экспертов, за нападением на активиста могут стоять мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Нацполиции в области Дмитрий Головин и областной прокурор Олег Жученко. В то же время полиция Одессы задержала трех подозреваемых в покушении на местного активиста Олега Михайлика. У одного из задержанных изъяли револьвер, из которого, вероятно, стреляли в активиста. Все задержанные являются гражданами Грузии.

      нападение на активиста михайлика в одессе: хроника последних событий 
      Теги: Новости Украины Судьи Новости Одессы Покушение на активиста Михайлика Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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