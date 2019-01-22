Нападение на офицера в Харькове может иметь отношение к убийству Сармата

Вооруженное нападение на офицера отдела департамента уголовного розыска Нацполиции Алексея Логвиненко в Харькове может быть связано с людьми, которые организовали убийство бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Те люди, которые причастны к совершению преступлений в отношении Олешко, к их организации, также могут быть причастны к нападению на офицера полиции", – отметил Аброськин.

Представитель Нацполиции добавил, что вторая версия нападения на офицера связана с тем, что Логвиненко занимался расследованием организованной преступной группы, которая действовала в регионе.

По словам начальника ГУ ЧП в Харьковской области Олега Беха, пострадавший офицер уже пришел в себя, его отключили от аппарата искусственного дыхания. Сейчас Логвиненко находится в реанимации.

Напомним, что 16 января в Харькове двое неизвестных совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции. В результате тот получил тяжелые ранения. Известно, что пострадавший от нападения устанавливал причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия "Сармата" Олешко.



К слову, ветерана АТО Виталия Олешко, известного также по позывному "Сармат", убили 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину. В настоящее время полиция задержала четырех подозреваемых в совершении убийства Сармата. Они жители Днепра, бывшие участники Антитеррористической операции, входившие в состав батальона "Торнадо" в 2014-2015 годах.

Кто такой Виталий Олешко?Активист, ветеран войны в Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".