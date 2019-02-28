Нападение на Подоле: преступники избили с ножом и ограбили подростка

В Киеве на Подоле двое мужчин напали с ножом на 15-летнего подростка, ограбили его и скрылись с места преступления. По факту этого правонарушения уже открыли уголовное дело. Обидчикам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В полицию обратилась мама несовершеннолетнего и рассказала о случившемся. Одного из нападавших удалось разыскать, несмотря на то, что злоумышленники тщательно скрывались от полиции. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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Все произошло в сентябре 2018 года. У мальчика отобрали мобильный телефон, портативное зарядное устройство и наушники.

Подол на карте Киева:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось найти злоумышленника. Это уроженец Севастополя, ему 28 лет, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных грабежей.

Его задержали во время отработки в Соломенском районе. Правоохранители выяснили, что мужчина причастен еще к одному преступлению в другой области и уже находился в розыске. Его приспешника все еще ищут.

Уголовное производство открыли по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Задержанному объявили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.