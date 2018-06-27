Нападение на ромов во Львове: что известно об организации "Трезвая и злая молодежь"

Самое большое сообщество "Трезвой и злой молодежи", членами которой назвали себя нападающие на лагерь ромов во Львове, было зарегистрировано в 2014 году. При этом община была зарегистрирована не в России, как предполагалось, а на территории Украины.

Об этом свидетельствуют результаты расследования портала Bellingcat.

Название группы происходит от популярного лозунга неонацистских молодежных движений в постсоветских странах, в частности в России и в Украине. Эти группы связаны со стрейтеджерским движением, пропагандирующие отказ от наркотиков и алкоголя. Фраза "Трезвая и злая молодежь» стала названием песни петербургской стрейтеджерской панк-группы "Сухой закон".

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Этот лозунг также стал названием популярной русскоязычной страницы в "Вконтакте", которая действует с 2014 года, и при этом ведется с Украины, а не из России. Это далеко не единственная группа "Трезвой и злой молодежи" в "Вконтакте". Практически все группы имеют одинаковый логотип: хоккейная маска, бейсбольная бита и 14/88.

Страницы в соцсетях "Трезвой и злой молодежи"

Ячейки "Трезвой и злой молодежи" существуют в разных городах Украины, России и Беларуси, в частности в Черкассах, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Минске, Нижнем Новгороде и многих других.

Администратором крупнейшего портала "Трезвой и злой молодежи" в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" является Святослав Попович (скорее всего имя ненастоящее), который живет на Закарпатье неподалеку от границы с Венгрией. О месте жительства Поповича свидетельствуют фото в его Instagram-аккаунте, которые имеют геопривязку к Украины.

Instagram-аккаунт Поповича

Через несколько дней после убийства рома в Львове на странице сообщества появилась запись, которая отрицает участие организации в инциденте.

Доказательства какой-либо связи Поповича с любым из нападавших на лагерь ромов во Львове (или же с самой атакой) отсутствуют. При этом очевидно, что движение, которое он популяризировал, связано с этой атакой,

– говорится в тексте расследования.

"Трезвая и злая молодежь"

Авторы расследования отмечают, что содержание страницы "Трезвой и злой молодежи" демонстрирует идеологическую близость организации с российско-украинскими неонацистскими платформами Misanthropic Division и WotanJugend, которые берут материалы из группы "Русичи". Эта группа зарегистрирована и ведется в России.

"Страницы под брендом "Трезвая и злая Молодежь" публикуют лозунги, характерные как для российских, так и украинских ультраправых. В частности, идеология, которая пропагандируется в группе "Трезвая и злая Молодежь" на русском языке, подобна идеологии известных членов украинских С14, "Азова" и связанных с ним структур – политической партии "Национальный корпус" и парамилитарного формирования "Национальные дружины", – говорится в тексте расследования.

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Отмечается, что члены украинских ультраправых групп "стоят на радикальных антироссийских позициях в связи с войной на Донбассе".

В отличие от этих организаций, украинские группы "Трезвой и злой молодежи" редко выражают поддержку той или иной стороне конфликта, предпочитая сосредоточиться на пропаганде расизма, выдворении мигрантов с Украины, раскрытии и нападения на ЛГБТ-людей,

– отметили авторы расследования.

Сообщение со страницы в соцсети "Трезвой и злой молодежи"

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

Нападавших задержали правоохранители. Суд взял под стражу 8 злоумышленников, которым грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь".