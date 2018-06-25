Нападение на ромов во Львове: суд арестовал двух подозреваемых

Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для двоих подозреваемых в нападении на ромов и убийстве одного человека.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Подозреваемые, 2000 года и 2002 года рождения, проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова. Оба несовершеннолетних – львовяне, один в этом году закончил школу, другой – еще школьник", – говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило закрытым для СМИ.

26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения для еще шести подозреваемым по этому делу.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Все нападавшие несовершеннолетние: им от 16 до 17 лет. СБУ увидела в этом преступлении российский след. В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь".