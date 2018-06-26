Нападение на ромов во Львове: в полиции обнародовали новую информацию о юных злоумышленниках

Все участники нападения на ромов во Львове являются жителями одного микрорайона и учились в местных учебных заведениях, а организатором группировки был самый старший среди них.

23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь".

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К слову, нескольких вероятных подозреваемых уже задержали, а двоих из них суд уже арестовал.

Как рассказал руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа, задержанные – ученики трех львовских школ: №83, №36, №34, а также лицея имени Героев Крут и профтехучилища №57, передает "Громадське радио".

"Мы имеем очень много доказательств, которые подтверждают их непосредственное участие в этом преступлении. Они есть фактически все жителями одного микрорайона – это район Научной. Они учились в местных учебных заведениях – это и ПТУ и школы", – убеждает он.

Кроме того, появилась информация, что в 83-й школе учится больше всего задержанных ребят – пятеро, однако в самом учебном заведении говорят, не знают, о чем говорится, потому что не имеют проблем, а про организацию "Трезвая и злая молодежь", с которой связывают задержанных, слышат впервые.

По словам Валерия Среды, организатор преступления – самый старший из задержанных.

"Позже мы установили как раз этого их организатора, старшего, который их собирал до кучи. Полностью вся организация была на нем – орудие убийства, все. Позже мы установили где-то около 5-6 причастных, из которых часть потом отпала. Сейчас появились еще лица", – подчеркнул главный милиционер Львовщины.

Добавим, что всем задержанным уже объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного частью статьи Уголовного кодекса о хулиганстве, а всего было открыто четыре уголовных производства: умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, хулиганство, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

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"Все процессуальные действия и их права как задержанных лиц были сохранены. Я накануне этим занималась, мониторила ситуацию. Присутствовали в отделении полиции как адвокаты, их защитники, так и их родители. Поскольку допросы несовершеннолетних должны проводиться, согласно ст. 226 уголовно-процессуального кодекса Украины, в присутствии родителей, опекунов, психологов, при необходимости, врача и так далее", — представитель управления по соблюдению прав человека в полиции Львова Оксана Санагурская.

Напомним, недавно произошло еще одно резонансное нападение на лагерь ромов, однако уже в Киеве. Так называемые «активисты», в частности, использовали газ и взрывчатые вещества. В результате было сожжено несколько домов нацменьшинства.