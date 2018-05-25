Нападение на Стерненка: полиция подтвердила слова активиста

Полиция Одесской области подтвердила факт нападения на общественного активиста Сергея Стерненка вечером 24 мая.

Добавим, ранее активист одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что двое неизвестных совершили покушение на него. Мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападающих. Другой – убежал.

В отделе коммуникации полиции Одесской области отметили, что нападение случилось на улице Фонтанская дорога.

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Правоохранители добавили, что в результате нападения активист получил ранение. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами брюшной полости.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастны. Также, решают вопрос о правовой квалификации события.