Нападение на Стерненко в Одессе: появилась информация о злоумышленниках

В Одессе полиции удалось установить местонахождение и задержать нападавшего на бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" и общественного активиста Сергея Стерненко.

Ранее 24 Канал сообщал, что в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. В итоге мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших, однако другому удалось убежать.

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Как сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, правоохранители установили местонахождение злоумышленника и его уже задержали.

По его словам, также установлена и личность того нападавшего, который после инцидента погиб.

"Пока известно, что один человек погиб на месте событий, один получил телесные повреждения. Кроме того, пострадал активист Сергей Стерненко, его доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, жизни и здоровью активиста сейчас ничего не угрожает", – добавил он.

Как сообщает одесское издание "Думская", лица, которые атаковали Стерненко, – одесситы.

"Один из них отслужил в Вооруженных силах. Оба были без оружия (рана Стерненко, вероятнее всего, – от его собственного ножа). Кроме того, есть версия относительно мотивов и обстоятельств нападения", – добавляют журналисты.

Кроме того, ресурс расспросил одного из свидетелей о деталях инцидента.

"Она рассказала, что возле дома стояло несколько машин. Когда Стерненко подходил к парадному, одна моргнула фарами. Тут же из-под арки выскочили двое мужчин, которые набросились на общественного деятеля. Завязалась драка, во время которой бывший лидер одесского ПС применил нож", – говорится в материале.

Напомним, это уже третье нападение на Сергея Стерненко, которое произошло в этом году. Так, 7 февраля возле дома активиста на него набросился неизвестный, в результате чего общественный деятель получил многочисленные побои. По его словам, это была "месть за его активную общественную позицию со стороны мэра Одессы Труханова".



А уже 1 мая в Стерненко стреляли. Тогда нападавший выстрелил в область шеи сзади из пистолета, а затем, во время задержания, стрелял по свидетелям инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненко.