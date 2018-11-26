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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Нападение на украинские корабли в Азовском море: опубликованы радиопереговоры военных России

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      Атака на украинские корабли в Азовском море
      Атака на украинские корабли в Азовском море

      Генеральный штаб ВСУ опубликовал радиоперехват – переговоры российского командования с экипажами пограничных кораблей, которые атаковали украинские катера в Азовском море.

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      Стоит отметить, что во время перехвата звучит приказ атаковать украинские судна. При этом в радиоэфире россиянами используется ненормативная лексика.

      "Надо ебаш*ть нах*й, надо их заеб*шить бл*ть! Медведев уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*йню", – раздается приказ в радиоэфире.

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      При этом во время переговоров участники подтвердили информацию о столкновении российских кораблей между собой, в результате чего один из них получил серьезное повреждение

      Стоит отметить, что в Генштабе заявляют, что этот радиоперехват есть "фактологическим доказательством целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаний военного и военно-политического руководства Российской Федерации".

      Радиоперехват переговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ (внимание, ненормативная лексика, 18+)

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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