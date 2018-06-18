Нападение на журналиста в Херсоне: мужчина рассказал о своих обидчиках и показал фото

Херсонский журналист Сергей Никитенко убежден, что на него напали те же самые люди, которые ранее совершили нападение на одесского активиста Виталия Устименко. Об этом журналист заявил, получив фото с камер наблюдения с места нападения на Устименко.

Об этом Никитенко написал на своей странице в Facebook.

Ранее 24 Канал сообщил, что утром 18 июня в Херсоне неизвестные избили местного журналиста Сергея Никитенко. Мужчина считает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью.

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"Мне сбросили фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с вероятностью 90% могу заявить – утром на меня напали эти же люди. Такого совпадения просто не может быть. Это означает, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянное рядом с нами", – написал Никитенко.

Напомним, 5 июня в Одессе двое неизвестных напали с ножом на члена Совета общественного контроля НАБУ, лидера местного "Автомайдана", активиста Виталия Устименко.