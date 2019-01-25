Нападение на журналистов в Киеве: полиция задержала 9 человек

Полиция Киева задержала девятерых человек, которых подозревают в нападении на журналистов, съемочную группу проекта "Стоп коррупция" и правозащитников, которые снимали сюжет о незаконной добыче песка. За разбойное нападение подозреваемые могут получить до 10 лет заключения.

Всех девятерых, которые назвались охранниками, полиция задержала на месте происшествия. Одного из них пострадавшие узнали как нападавшего.

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Как добавили в пресс-службе столичной полиции, правоохранители также провелли обыск на территории, на которую указали потерпевшие журналисты и правозащитники. В результате обыска были изъяты топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства и патроны.

В свою очередь одного из пострадавших доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ожогом слизистой оболочки глаз. После оказания помощи он покинул больницу.

Что случилось со съемочной группой "Стоп коррупции"?

На журналистов, съемочную группу и правозащитников, которые снимали сюжет о незаконной добыче песка на Выдубичах, напали вооруженные молодчики, которые, по словам журналистов, "обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами". Одному журналисту выбили зуб, у оператора – черепно-мозговая травма. "Охранники" также разбили окна и изрубили топором машину, на которой активисты привезли журналистов. У одного из избитых забрали сумку с документами и деньгами и поехали.