Нападение с кислотой на Гандзюк: полиция удовлетворила ходатайство чиновницы горсовета Херсона
Советнице городского головы Херсона, чиновнице местного горсовета и активистке Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. После того, как ее облили кислотой, она с соответствующим ходатайством обратилась к правоохранителям.
Об этом рассказал юрист Маси Найем на своей странице в Facebook.
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"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. Сейчас ей предоставили такую охрану", – отметил правозащитник.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета.
Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.