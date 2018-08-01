Нападение с кислотой на Гандзюк: полиция удовлетворила ходатайство чиновницы горсовета Херсона

Чиновнице горсовета Херсона Екатерине Гандзюк после нападения на нее с кислотой предоставили государственную охрану / Соцсети

Советнице городского головы Херсона, чиновнице местного горсовета и активистке Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. После того, как ее облили кислотой, она с соответствующим ходатайством обратилась к правоохранителям.