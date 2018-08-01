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Нападение с кислотой на Гандзюк: полиция удовлетворила ходатайство чиновницы горсовета Херсона

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Чиновнице горсовета Херсона Екатерине Гандзюк после нападения на нее с кислотой предоставили государственную охрану
Чиновнице горсовета Херсона Екатерине Гандзюк после нападения на нее с кислотой предоставили государственную охрану / Соцсети

Советнице городского головы Херсона, чиновнице местного горсовета и активистке Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. После того, как ее облили кислотой, она с соответствующим ходатайством обратилась к правоохранителям.

Об этом рассказал юрист Маси Найем на своей странице в Facebook.

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"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. Сейчас ей предоставили такую охрану", – отметил правозащитник. 

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. 

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Херсона Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Полиция
Источник: 24 канал
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