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Нападение с кислотой на сотрудницу горсовета Херсона: женщина в тяжелом состоянии

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Стало известно о состоянии херсонской чиновницы, которую неизвестный облил кислотой
Стало известно о состоянии херсонской чиновницы, которую неизвестный облил кислотой / oleshki.in.ua

Херсонская активистка и управляющая делами исполнительного комитета горсовета Екатерина Гандзюк после нападения неизвестного находится в реанимации. Врачи говорят, что состояние пострадавшей тяжелое, у нее ожоги 30% кожи. Также женщину пытаются вывести из шокового состояния.

Об этом сообщил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев в коменатри day.kiev.ua.

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Женщина получила химические ожоги более 30%. На данный момент его состояние тяжелое, стабильное, она в сознании, проводятся противошоковые мероприятия. На фоне шокового состояния возникают другие проблемы, в том числе с почками, что характерно для всех типов ожогов,
– рассказал медик.

Он также добавил, что кислота попала чиновнице на спину, голову, руку, а также в глаза.

"Когда человек попадает в реанимацию, всегда возможна опасность для жизни... Мы пытаемся стабилизировать все жизненно важные функции. Прогнозов мы пока никаких не делаем. После вывода женщины из шока с ней будут заниматься узкие специалисты", – отметил Равелев.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета городского совета. Женщина вышла из подъезда дома, и на нее напал неизвестный. С ожогами лица потерпевшая сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Украины Новости политики Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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