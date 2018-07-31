Нападение с кислотой на сотрудницу горсовета Херсона: журналист назвал предполагаемых виновников

За нападением на активистку, работницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк, которая была облита кислотой, могут стоять или полицейские, или сторонники России.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный украинский журналист Роман Синицын.

24 канал сообщал, что 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк, которая управляет делами исполнительного комитета горсовета. Полиция опубликовала фото предполагаемого нападавшего и разыскивает его.

"Сергей Стерненко, Виталий Устименко, Сергей Никитенко... Теперь Катя. Учитывая, как Катя дрючила местных "мусоров", именно "мусоров" этих вот всех переаттестованных, и учитывая, сколько работала по "русне" и местных "сепарах", "медведчуковцах", кивиных дебилах... По украинизации, украинской наружке, разных штуках, о которых нельзя говорить – "мусора" или "руские". Или и одно, и другое, потому что очень часто, особенно на юге-востоке, это одно и то же", – говорится в сообщении Синицына.

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В то же время одесский активист Сергей Стерненко, на которого тоже неоднократно совершались нападения, выразил убеждение, что нападение на Гандзюк было покушением на убийство.

Полиция собирается квалифицировать преступление как "хулиганство". Хотя здесь чистое покушение или убийство, или тяжкие телесные. Иметь свою позицию в Украине – смертельно опасно. Вооружайтесь, активисты, журналисты и просто неравнодушные граждане. Потому что если на вас нападут – полиция не спасет,

– написал в своем Facebook Стерненко.