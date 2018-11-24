Нападение с зеленкой на главу ВККС: задержанным объявили подозрения

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления 4 мужчинам, причастным к нападению на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Их подозревают в угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

24 канал сообщал, что 16 ноября в Киеве напали на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова: его облили зеленкой.

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Следствие выяснило, что нападение на судью подозреваемые совершили возле отеля на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

Дождавшись, когда глава ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших плеснул "зеленкой" в лицо судьи, другой – на его одежду. Еще двое подельников находились рядом и были готовы оказать физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания на месте совершения уголовного правонарушения,

– рассказали в прокуратуре.

В этот момент один из нападавших получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица.

В прокуратуре отметили, что направили ходатайство в Шевченковский райсуд Киева об избрании подозреваемым мер пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.