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      Нападение с зеленкой на главу ВККС: задержанным объявили подозрения

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      Нападавшим на главу ВККС Сергея Козьякова объявили подозрения
      Нападавшим на главу ВККС Сергея Козьякова объявили подозрения / Zib.com.ua

      Прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления 4 мужчинам, причастным к нападению на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Их подозревают в угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

      24 канал сообщал, что 16 ноября в Киеве напали на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова: его облили зеленкой.

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      Следствие выяснило, что нападение на судью подозреваемые совершили возле отеля на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

      Дождавшись, когда глава ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших плеснул "зеленкой" в лицо судьи, другой – на его одежду. Еще двое подельников находились рядом и были готовы оказать физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания на месте совершения уголовного правонарушения,
      – рассказали в прокуратуре.

      В этот момент один из нападавших получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица.

      В прокуратуре отметили, что направили ходатайство в Шевченковский райсуд Киева об избрании подозреваемым мер пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

       

      Теги: Новости Украины Прокуратура Киева Новости Киева Расследования Криминальные новости Судьи
      Источник: 24 канал
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