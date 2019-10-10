Нападение Турции на Сирию: как отреагировали НАТО, США, Европа и ООН

Турция начала военную операцию против курдов на территории Сирии. Таким образом турецкий лидер Реджеп Эрдоган хочет "принести мир" на территории вблизи границы с Турцией. Впрочем инициативу турецкого президента не восприняли на Западе.

В частности, свое несогласие выразили НАТО, Соединенные Штаты, Организация Объединенных Наций и Европейская комиссия.

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Как отреагировали в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил , что США не поддерживают это нападение. По его словам, государство четко указало Турции, что эта операция – плохая идея.

Интересно, что курды были важными союзниками США в противостоянии "исламскому государству" в Сирии. Нападение Турции началось лишь после того, как США объявили о поддержке курдов.

США потратили восемь триллионов долларов на борьбу и полицейскую охрану на Ближнем Востоке. Тысячи наших замечательных военных погибли или получили серьезные ранения. Вход на Ближний Восток является худшим из когда-либо принятых решений,

– заявил Дональд Трамп.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE ..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Как Турция начала операцию и какой конфликт с США возник на этой почве?

Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии.

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Впрочем после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.

Уже в начале октября Турция таки решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала вз ы мать к границе собственные войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.



Трамп не поддерживает нападение Турции на сирийских курдов

Что сказали в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Североатлантический альянс ожидает сдержанности от Турции. По его словам, страна уже проинформировала Альянс о ходе военной операции.

Столтенберг подчеркнул, будто Турция имеет законные основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам. В то же время он призвал избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит, чтобы успехи, достигнутые нами в борьбе с Идил, не подвергались опасности,

– отметил генсек НАТО.

Важно, что и сама Турция является членом Североатлантического договора. Главным приоритетом и задачей НАТО является обеспечение безопасности стран-членов Альянса.



Столтенберг ожидает сдерживания от Турции в вопросе войны с сирийскими курдами

Как отреагировали в ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность из-за начала боевых действий и подчеркнул, что любые военные операции должны производиться с соблюдением международного гуманитарного права.

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В то же время представитель прессслужбы ООН Фархан Хак выразил убеждение, что конфликт в Сирии не имеет военного решения .

"Единственный путь – это инклюзивный политический процесс, который будет вызывать доверие и который будет поддерживать ООН. Любые решения должны приниматься с учетом суверенитета Сирии и с уважением к ее территориальной целостности", – подчеркнул Хак.

Какой была реакция Европейской комиссии

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вовсе призвал Турцию прекратить военные действия в Сирии .

Я призываю Турцию, а также других участников, действовать сдержанно и прекратить операции, которые уже ведутся. Вторжение усилит страдания гражданского населения, которые уже невозможно описать словами,

– сказал Юнкер.

Юнкер подчеркнул, что когда турецкий план предусматривает создание так называемой безопасной зоны, то не стоит ждать, что Европейский Союз заплатит за это.

"Устойчивого решения в отношении сирийского конфликта можно достичь только путем настоящего политического диалога", – резюмировал Юнкер.