Нападение Турции на Сирию: как отреагировали НАТО, США, Европа и ООН
Турция начала военную операцию против курдов на территории Сирии. Таким образом турецкий лидер Реджеп Эрдоган хочет "принести мир" на территории вблизи границы с Турцией. Впрочем инициативу турецкого президента не восприняли на Западе.
В частности, свое несогласие выразили НАТО, Соединенные Штаты, Организация Объединенных Наций и Европейская комиссия.
К слову: "Источник мира" Турция начала военную операцию в Сирии
Как отреагировали в США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил , что США не поддерживают это нападение. По его словам, государство четко указало Турции, что эта операция – плохая идея.
Интересно, что курды были важными союзниками США в противостоянии "исламскому государству" в Сирии. Нападение Турции началось лишь после того, как США объявили о поддержке курдов.
США потратили восемь триллионов долларов на борьбу и полицейскую охрану на Ближнем Востоке. Тысячи наших замечательных военных погибли или получили серьезные ранения. Вход на Ближний Восток является худшим из когда-либо принятых решений,
– заявил Дональд Трамп.
Как Турция начала операцию и какой конфликт с США возник на этой почве?
Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии.
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Впрочем после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.
Уже в начале октября Турция таки решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала взымать к границе собственные войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.
Трамп не поддерживает нападение Турции на сирийских курдов
Что сказали в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ожидает сдержанности от Турции. По его словам, страна уже проинформировала Альянс о ходе военной операции.
Столтенберг подчеркнул, будто Турция имеет законные основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам. В то же время он призвал избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.
Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит, чтобы успехи, достигнутые нами в борьбе с Идил, не подвергались опасности,
– отметил генсек НАТО.
Важно, что и сама Турция является членом Североатлантического договора. Главным приоритетом и задачей НАТО является обеспечение безопасности стран-членов Альянса.
Столтенберг ожидает сдерживания от Турции в вопросе войны с сирийскими курдами
Как отреагировали в ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность из-за начала боевых действий и подчеркнул, что любые военные операции должны производиться с соблюдением международного гуманитарного права.
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В то же время представитель прессслужбы ООН Фархан Хак выразил убеждение, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.
"Единственный путь – это инклюзивный политический процесс, который будет вызывать доверие и который будет поддерживать ООН. Любые решения должны приниматься с учетом суверенитета Сирии и с уважением к ее территориальной целостности", – подчеркнул Хак.
Какой была реакция Европейской комиссии
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вовсе призвал Турцию прекратить военные действия в Сирии .
Я призываю Турцию, а также других участников, действовать сдержанно и прекратить операции, которые уже ведутся. Вторжение усилит страдания гражданского населения, которые уже невозможно описать словами,
– сказал Юнкер.
Юнкер подчеркнул, что когда турецкий план предусматривает создание так называемой безопасной зоны, то не стоит ждать, что Европейский Союз заплатит за это.
"Устойчивого решения в отношении сирийского конфликта можно достичь только путем настоящего политического диалога", – резюмировал Юнкер.
Юнкер призвал Турцию прекратить боевые действия в Сирии
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