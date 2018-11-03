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      Нападение украинцев на мужчину в Италии: посол заявил о непоправимом вреде имиджу Украины

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      Скандал с нападением украинцев на индуса в метро Рима получил продолжение
      Скандал с нападением украинцев на индуса в метро Рима получил продолжение / Кадр из видео

      Скандал с нападением двух украинцев на индуса и еще одну украинку в римском метро нанес непоправимый вред имиджу Украины. С нападавшими встретятся консулы, после того как в Италии подтвердят украинское гражданство задержанных.

      Об этом на своей странице в Fаcebook написал Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

      24 канал сообщал, что 1 ноября в римском метро 2 украинцев напали на гражданина Индии: они устроили драку и пытались ограбить мужчину. Травмы получила также украинка, которая пыталась остановить схватку. По данному факту местная полиция открыла производство.

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      Украинский посол подчеркнул, что в итальянских социальных сетях активно обсуждали происшествие в метро, осуждая украинцев за расовую нетерпимость и экстремизм.

      Характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей об инциденте в римском метро свидетельствует о большом ущербе для имиджа нашей страны от подобных действий,
      – написал Перелыгин.

      Он добавил, что много сообщений в социальных сетях свидетельствуют о том, что иностранцы отмечают "тенденцию к увеличению проявлений экстремизма, расизма и нетерпимости внутри Украины".

      Посол подтвердил, что владеет личными данными задержанных украинцев, но не имеет права раскрывать информацию с элементами приватности без согласия заинтересованных лиц.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости политики Скандал столкновения
      Источник: 24 канал
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