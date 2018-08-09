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Нападения на активистов не раскрывают, – журналист напомнил, о чем "забыла" власть

30 Читати новину українською
Нападения на активистов не раскрывают
Нападения на активистов не раскрывают / Фото из открытых источников

Задержали подозреваемого по делу нападения на на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Правда, мужчина оказался не слишком похожим на фоторобот нападавшего. Да и на суде правоохранители не предоставили убедительных доказательств вины подозреваемого. Несмотря на это, народный депутат от БПП Антон Геращенко требует извинений от общественности, которая критиковала полицию за бездействие

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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По его словам, полиция в день нападения на Гандзюк не опрашивала свидетелей, не изымала видео с камер отслеживания, не организовала исследование жидкости, которой облили женщину. И только после массового возмущения людей наконец хоть как-то начала работать.

То есть, за то, что мы фактически заставляем полицию делать свою работу, мы еще и должны извиняться,
– подчеркнул Дмитрий Гнап.

И добавил, что кроме дела Гандзюк не раскрыто много других нападений на активистов в разных городах Украины.


Сергей Стерненко после нападения

Например, Сергей Стерненко пережил три покушения, и ему полиция до сих пор не предоставила государственную охрану.


Сергей Никитенко после избиения

Или Сергей Никитенко, которого избили, и полиция только месяц устанавливала, или Сергей действительно журналист.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 9 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Криминальные новости Видеоблоги журналисты
Источник: 24 канал
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