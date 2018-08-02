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Нападения на активистов в Украине: за преступлениями могут стоять иностранные спецслужбы

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Третье нападение на активистов за менее чем неделю. 2 августа в Одессе совершили покушение на членов "Народного Руха" Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Когда те садились в машину, на них на скорости врезался грузовик. Активисты успели выпрыгнуть и даже открыли огонь по водителю, который пытался убежать.

В Одессе в тихом переулке 2 августа напали на представителей "Народного движения". Григорий Козьма как раз подъехал на машине к Михаилу Кузакону. Мужчины должны были вместе поехать по делам.

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И вдруг, когда Михаил садился в авто, у него врезается грузовик.

"Когда он был где-то там, где (показывает рукой на грузовик – 24 канал), я выпрыгнул из машины. Он тоже выпрыгнул, понимая, что меня в машине нет, он бежал вдоль забора", – рассказал пострадавший активист Григорий Козьма.

Водитель грузовика на ходу выпрыгнул из машины и сразу сел на мопед, который подъехал за ним. Григорий начал стрелять в беглеца.

Так, как здесь были дети, я побежал немного за ним и два раза выстрелил. Попал в него или нет – не знаю, но я не стал за ним бежать,
– добавил Козьма.

Свидетели предполагают, что нападавших было трое. Ведь накануне перед инцидентом здесь проходил человек с телефоном, а затем проехал мопед, владелец которого попросил детей не играть на площадке, потому что это опасно. Позже на этом же мопеде водитель грузовика и скрылся с места преступления. В полиции расследуют все обстоятельства нападения.

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"Зарегистрировано уголовное производство по фактам покушения на умышленное убийство, там два квалифицирующие обстоятельства – покушение на двух человек, а также особо опасным способом", – отметил начальник Одесской областной прокуратуры Олег Жученко.

Одеса напад

Машина после наезда

Угрозы в адрес Михаила Кузаконя уже поступали неоднократно. Сам он это связывает со своей антикоррупционной деятельностью. В частности, совместно с Григорием Козьмой они расследуют деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова.

Я являюсь фигурантом, а точнее, истцом по делу аэродрома "Школьный". Мы стараемся отменить с нашей точки зрения преступное и антигосударственное решение. Кроме этого я являюсь заявителем в НАБУ по делу "Краяна" (краностроительный завод – 24 канал) всем известного, где подозреваемый, статус там меняется постоянно у него, непосредственно Труханов, мэр Одессы,
– подчеркнул пострадавший активист Михаил Кузаконь.

На этой неделе это уже не первое нападение на активистов. Во вторник херсонскую активистку облили серной кислотой. Сейчас она в Киеве на лечении в ожоговом центре. Одесский активист Сергей Стерненко, который сам недавно пострадал от нападения, убежден: последние случаи могут быть связаны между собой, ведь их могли заказать одни и те же силы.

За серией нападений могут стоять иностранные спецслужбы, и лица гораздо выше, чем мэр Одессы, или местные власти в Харькове, Херсоне. То есть мы имеем дело с организованной группой лиц, которые совершают террор по различным городам Украины,
–  отметил одесский активист, руководитель объединения "Неравнодушные" Сергей Стерненко.

Между тем, друзья и активисты сами берутся расследовать дела нападений на активистов. Поскольку полиция не сумела расследовать ни одно дело.

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Так, друзья потерпевшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк обещают вознаграждение за данные о нападавшем – 100 тысяч гривен, и даже составили фоторобот вероятного злоумышленника.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Теги: Новости Украины Убийство Виталия Олешко "Сармата" Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Жертвы Бердянск Новости Харькова Новости Одессы
Источник: 24 канал
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