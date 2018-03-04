Нападения на культурный центр венгров в Ужгороде: в полиции сделали важное заявление

Украинским правоохранителям удалось раскрыть оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. В итоге 5 человек были задержаны, правда, вероятный организатор-иностранец сейчас находится в розыске.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

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"Только что оперативники задержали троих человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель таких нападений, он объявлен в розыск", – отметил главный полицейский Украины.

Кроме того, по его словам, закарпатским правоохранителям удалось установить граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля.

"Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", – добавил он.

Также Князев отметил, что на любые проявления экстремизма полиция будет реагировать четко и бескомпромиссно.