Нападки псевдоактивистов: многолетняя блокировка предприятий Кривого Рога

Сразу несколько предприятий в Кривом Роге годами страдали от нападок псевдоэкологов.

Как выяснилось, схема была одинаковая, а именно многочисленными проверками и судебными делами препятствовать работе предприятий. Их нарушали на основании фальшивых жалоб.

"От неравнодушных... с активной гражданской позицией людей. Люди с непонятными адресам в Кривом Роге, которые никакого отношения к нашему предприятию не имеют, и даже на местности, где оно расположено, начали писать бумаги о, скажем так, нарушениях в нашей деятельности", – рассказал главный инженер ООО "Рудомайн" Сергей Генкуленко.

Юристы уверены, что переговоры с экорейдерамы – невозможны, поскольку те постоянно будут искать повод, чтобы снова атаковать предприятие.

Если даже существует вопрос или проблема на производстве – мы ее устраняем, закупается оборудование, модернизовуеться абсолютно все. Через неделю-две опять начнется еще какое-то требование... Поэтому вопрос в противоправности таких требований,

– пояснил партнер адвокатского объединения Иван Проданик.

Юристы отмечают, что такие псевдоактивисты упорно не замечают настоящих экологических проблем. Например, катастрофическое уменьшение ресурсов питьевой воды или рекордная загазованность воздуха автотранспортом.