Напал на стоматолога и чуть не зарезал: на Львовщине ливиец требовал бесплатного лечения

Во Львовской области ливиец чуть не зарезал стоматолога. Воткнул врачу нож в шею, хотел, чтобы тот лечил бесплатно. Лишь чудом лезвие не задело сонную артерию. Как себя сейчас чувствует пострадавший и какое наказание светит нападающему – выясняли журналисты 24 канала.

Почтальон Леся Дуда видела все собственными глазами. Ведь инцидент произошел прямо на ступенях здания, где расположено почтовое отделение.

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"Врач оборонялся от него. Он отступал, а тот напором шел. Такой хладнокровный. Просто ударил и пошел спокойно", – рассказала очевидец Леся Дуда.

Местные говорят, конфликт между мужчинами назревал давно. Напряженные разговоры между ними случались и раньше, но тогда обходилось без крови.

А перед тем неделю назад еще соседка видела как этот Таржиман бросал камень в окно врачу. Два раза бросал, потому что еще видела и няня из садика. Тот хотел, чтобы ему лечили зубы бесплатно. Однако за материалы надо платить. Сейчас нет такого, чтобы совсем все бесплатно,

– добавила руководитель почтового отделения Ульяна Коваль.

Раненого врача сразу повезли в Городоцкую центральную больницу. Мужчину прооперировали и он уже пришел в себя, поэтому сейчас угрозы жизни нет.

"Нож попал буквально два сантиметра от сонной артерии. Было кровотечение наружу и в рот. Если бы было повреждение сонной артерии общей, то его бы не довезли. Он бы умер на месте", – пояснил заведующий реанимационным отделением Городецкой ЦРБ Андрей Малаховский.



Врач Андрей Малаховский

Иностранец проживал в поселке Мшана около десяти лет. Имел бессрочный вид на жительство и получал пенсию. Соседи на него до сих пор не жаловались. Нападающего уже задержали правоохранители и теперь ему должны объявить о подозрении.

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"Сообщено посольству Ливии и защитнику. В течение 24 часов ему будет вручено подозрение и только тогда его сможем опросить", – заявила следователь Городоцкого отделения полиции Анна Бундзило. За резню нападающему грозит до 10 лет тюрьмы.