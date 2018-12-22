Напал с ножом на ребенка: в Киеве арестовали полицейского, который ограбил 12-летнюю девочку
Печерский райсуд Киева арестовал полицейского, который с ножом напал на 12-летнюю девочку и ограбил ее. Правоохранитель отобрал у ребенка мобильный телефон, к счастью, его на месте инцидента поймали прохожие.
Об аресте полицейского сообщает пресс-служба прокуратиры города Киева.
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Разбойное нападение произошло 20 декабря возле кинотеатра "Тампере". 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой по парку. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения,
– говорится в сообщении.
Отметим, что ранее мама девочки, на которую напал полицейский, рассказала детали инцидента на своей Facebook-странице.
На мою младшую дочь Яну (12 лет), в парке за кинотеатром "Тампере" в 18:00 напали двое взрослых парней 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили на снег, закрыли рот рукой и отобрали телефон. Тот, который постарше, работает в органах (конвойный полк), женат, имеет маленького ребенка 10 месяцев,
– рассказала Наталья Саргсян.
Відомо, що чоловік намагався скористатись своїм статусом поліцейського та службовим посвідченням, щоб уникнути відповідальності.
Наразі правоохоронцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею "Розбій". Досудове розслідування триває.
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