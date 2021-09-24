Напали на харьковскую скорую помощь: мужчина бил водителя и его авто

В Харькове 23 сентября неизвестный напал на водителя скорой и его автомобиль. Карета скорой тогда приехала на вызов.

Это произошло примерно в 11 часов вечера. Злоумышленник в момент совершения нападения был пьян.

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Водитель быстро среагировал

Мужчина начал агрессивно вести себя и бросаться на водителя. После этого он также пытался повредить скорую. Как именно он это делал – не сообщили.

Однако водитель быстро понял, к чему все идет. Поэтому решил сразу переставить авто на безопасное расстояние. После этого, он вызвал полицию, которая прибыла туда примерно через 5 минут. Чем все завершилось – неизвестно.

Похожий случай раньше

15 сентября совершили другое нападение на Харьковскую скорую помощь. В этот день она приехала забирать больного. Водитель пошел помочь фельдшерам и оставил авто без присмотра.

В этот момент туда прибежало несколько хулиганов, решивших крушить скорую помощь. Они били автомобиль ногами и палками. Сбоку стояло много людей, однако никто не пытался остановить правонарушение.

Читайте полный текст сообщения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова:

И снова нападение на члена бригады ЭМД и повреждение специализированного авто. К сожалению, в последнее время участились случаи агрессивного, неадекватного отношения к медицинским работникам и имуществу Центра ЭМП. Так, 23.09.21 г. в 22:48 во время пребывания бригады ЭМП 303 на вызове в одном из районов н. Харьков, неизвестный мужчина, находясь в состоянии хмельного опьянения, начал агрессивно вести себя в отношении водителя ЭМП, бросаться на машины, пытаясь его повредить. Водитель специализированного авто ЭМП оперативно среагировал, переставил авто на безопасное расстояние и вызвал полицию, которая прибыла на место через 5 минут. Сейчас идет проверка. В очередной раз призываем всех с уважением относиться к работе и имуществу службы экстренной медицинской помощи, работники которой в режиме 24/7 спасают человеческие жизни!