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      Напали на ветерана АТО Ворошнова из-за замечания о ПДД может быть причастен депутат

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      Николай Ворошнов вместе с семьей / Фейсбук Николая Ворошнова

      Жестоко избили игрока молодежной сборной Украины по хоккею и ветерана войны на Донбассе Николая Ворошнова. Напали на него из-за конфликта на дороге. Инцидент произошел утром 11 февраля в Киеве, а именно в микрорайоне Позняки перед выездом на Дарницкий мост. К нападению может быть причастен депутат.

      Как написал Ворошнов в фейсбуке, избили его за замечание о нарушении правил дорожного движения. Нападающим оказался человек, имеющий на пиджаке депутатский значок и его охранник.

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      Я ехал по главной, а оно выскакивало справа из-под знака. Пришлось тормозить. Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня, авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия,
      – рассказал он.

      Далее между ними возникла непродолжительная словесная перепалка на повышенных тонах. А потом ветерану АТО нанесли несколько ударов со всех сторон. В итоге Ворошнову разбили в кровь губу и нос, а также сломали пол зуба. Фото и видео последствий нападения он обнародовал в сети.

      Пострадавший добавил, что правоохранителей не вызывал и заявление в полицию не писал, поскольку не верит в украинское правосудие. Что касается одного из нападавших, то на сайте Верховной Рады бывший боец ​​не нашел похожего лица. Зато опубликовал данные о машине, на которой те ехали – это черный внедорожник: или Porsche Cayenne, или Range Rover, в номерном знаке есть цифры 7747.

      Также он сообщил, что несколько водителей машин, проезжавших мимо, все это снимали. Поэтому в сети можно встретить соответствующие видео.

      К слову, недавно в Днепре в одной из маршруток произошел конфликт между ветераном войны на Донбассе и водителем. Последний резко отреагировал на удостоверение участника боевых действий. Заметим, что ветеран войны на Донбассе имеет инвалидность – он потерял ногу. В конце концов за него вступилась девушка, и в маршрутке вспыхнула словесная перепалка между водителем и пассажирами.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Киева Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости
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