Напавший на Мирошниченко: Никакого языка не было, я – патриот Украины и говорил он на русском

Николай Барабаш, один из напавших на активиста и волонтера Артема Мирошниченко, убеждает, что избили они его с фигурантом этого дела Александром Барышком не за язык. Также он называет себя патриотом Украины.

Как отметил злоумышленник в комментарии "Свободному радио", "никакого нападения из-за украинского языка не было (версию, что избиение произошло из-за украинского языка, выдвигают следствие и СМИ – 24 канал)". А на вопрос "из-за чего началось все" ответить он не смог. В то же время парень все же признал свою вину.

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Хочу сказать, что мне очень жаль за этот поступок. Я каюсь в своих действиях. Я не хотел, чтобы так случилось. Я не знал, что это за человек, я видел только силуэт. Он был одет весь в черное, я не мог понять кто он. Я не представлял себе, я не знал кто он. Человек, который достоин уважения, патриот Украины и так далее. Я не думал, что так все будет, мне искренне жаль,

– подчеркивает Барабаш.

Парень рассказал, что Барышок не отговаривал его бить Артема, правда все же руководил им в тот момент. Он уверяет, что в момент нападения они с Мирошниченко не общались. Между тем Барышок ранее отмечал, что они кричали на Артема и общались с ним.

"Я не общался с ним. Александр сначала пошел разговаривать с ним. Потом он забрал у него вещи. У меня же нет такой привычки чужие вещи трогать. Он говорил мне, постой в стороне, мне надо поговорить. И у них начался конфликт", – убеждает Барабаш.

По его словам, Мирошниченко с ними общался не на украинском, а на русском. Парень предполагает, он так делал, потому что они сначала обратились к нему именно на русском.

Злоумышленник добавляет, что никого добивать не хотел и даже таких мыслей не было. Удовольствия от избиения не получал. В то же время Барабаш говорит, что Барышок его постоянно подстрекает что-то делать, и в тот вечер говорил остаться, потому что ему скучно и он хочет поискать приключений.

Также он признался, что тюремный срок его пугает. Кроме того, Барабаш чувствует напряжение и волнуется во время судебных заседаний. Относительно своего будущего ответить не может. Раньше хотел стать учителем физического воспитания.

В училище я только поступил, особых оценок нет. Еще мало проучился, на стадии ознакомления. В школе у меня были хорошие оценки. Я – патриот Украины. Я ходил и плел сетки также, я ходил с флагом своим вокруг школы со своим классом. Что касается переводчика на заседаниях, то я знаю украинский, но с друзьями общаюсь на русском. Мне просто было проще на русском объяснить словами, потому что я бы путался. Мне предложили переводчика, но я не просил его,

– говорит Барабаш.

11 декабря Донецкий апелляционный суд в Бахмуте пересмотрел Барабашу меру пресечения и арестовал до 29 января 2020 года без права внесения залога. Что касается 17-летнего Александра Барышка, то 7 декабря Артемовский горрайонный суд отправил его на 2 месяца в СИЗО, тоже без права внесения залога. Таким образом двое предполагаемых нападавших сейчас находятся под стражей без права внесения залога.

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Что известно о нападении на Артема Мирошниченко и последующую смерть активиста

На Артема Мирошниченко напали 29 ноября в Бахмуте Донецкой области. Одним из нападавших оказался 16-летний боец ММА, не профессиональный спортсмен, Николай Барабаш. Хотя парень убеждает, что занимался этим спортом давно. Сначала была версия, что за инцидентом наблюдал еще один несовершеннолетний – Александр Барышок. Правда, на заседании суда по материалам дела стало известно, что били Мирошниченко оба парня. Это, в частности, зафиксировали видеокамеры с домов рядом и видеорегистратор с машины, которая была припаркована возле места происшествия. Кроме того, мать Барышка на суде вспомнила, что в день нападения сын с другом пришли к ним домой, а их руки были в крови, в то же время знакомый Александра предлагал вернуться и добить кого-то.

По данным полиции, Барабаш был навеселе и решил испытать известные ему приемы. Сам злоумышленник подтвердил, что был немного пьян, однако никакие бойцовские приемы не отрабатывал. Также следствие считает, что нападавшие хотели ограбить мужчину, но не смогли забрать сумку. Тогда они оставили без сознания активиста и ушли домой. Поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском.

Избитого Мирошниченко заметила продавщица из киоска неподалеку. Мужчина оказался ей знакомым, но женщина пошла к его родственникам, которые уже и вызвали "скорую" и полицию. После избиения мужчина попал в больницу. Ему здесь сделали операцию, но после нее он впал в кому. 6 декабря о смерти Артема сообщил его брат Сергей Мирошниченко. На своей странице в фейсбук он попросил прекратить присылать помощь брату, потому что тот умер.

Артем Мирошниченко был бахмутским активистом и волонтером. С 2014 года начал плести маскировочные сетки для военных, воюющих на Донбассе. А в 2015 году помогал раненым бойцам в госпитале.