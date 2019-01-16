Напечатанный на 3D-принтере имплант помог срастить сломанный позвоночник

Инженеры из Калифорнийского университета разработали технологию 3D-печати импланта, который состоит из гидрогеля и живых клеток, с помощью которых впервые удалось срастить поврежденный позвоночник.

Импланты предназначены для обеспечения устойчивого роста нервов по всей зоне травм, что должно восстановить связи между нейронами и утраченные функции, пишет Nature Medicine.

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Ученые сначала напечатали имплант, а потом наполнили его живыми нервными и стволовыми клетками. Его поместили в место перелома позвоночника грызуна. После этого зафиксировали рост клеток, они полностью заполнили поврежденный участок, таким образом, срастили позвоночник. Это позволило грызунам снова ходить.

Исследователям предстоит провести тестирование на приматах, прежде чем приступать к клиническим испытаниям.



Имплант, который состоит из гидрогеля и живых клеток

Они отмечают, что нужно решать проблему. Она заключается в том, что из-за травм участки позвоночника раздроблены. В исследовании же ученые вырезали позвоночник. По убеждению исследователей, срастить вырезанный участок гораздо легче, чем раздробленный.

Ученые продолжат свои исследования и надеются, что смогут помочь ходить людям, которые после травм позвоночника стали парализованными.

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