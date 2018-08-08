16:38
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Написал, что конец близок, и он это не об освобождении, – сестра Сенцова о его состоянии

176 Читати новину українською
Написал, что конец близок, и он это не об освобождении, – сестра Сенцова о его состоянии

Сестра незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила значительное ухудшение состояния брата.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте также: Россия может пойти на смерть Сенцова: адвокат назвал причину

Наталья Каплан сообщила, что через адвоката получила новое письмо от брата, где тот написал, что почти не встает.

Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит,
– написала двоюродная сестра Олега Сенцова.

В письме режиссер пояснил, что отказывается от перевода в гражданскую больницу, поскольку думает, что может просто не пережить этап.

"ЕСПЧ настаивает на переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка... и я вообще не представляю, что еще можно сделать и как его вытащить ... все очень плохо", – написала Каплан.

7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снизился уровень гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов за минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Олег Сенцов голодовка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сегодня, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сегодня, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
сегодня, 13:59 Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
сегодня, 15:27 Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
Как носить одежду в полоску: советы стилиста
сегодня, 14:00 Как носить одежду в полоску: советы стилиста
Юлія Девда
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Война на Донбассе может закончиться быстрее: Тука озвучил условие
 16 июля , 22:50
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает
 12 декабря 2017 , 19:20
"Барселона" в фантастическом матче победила ПСЖ и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
 9 марта 2017 , 23:47
Полузащитник сборной Украины подписал новый контракт с Шахтером
 30 мая 2017 , 20:52
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук