Написал, что конец близок, и он это не об освобождении, – сестра Сенцова о его состоянии

Сестра незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила значительное ухудшение состояния брата.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Наталья Каплан сообщила, что через адвоката получила новое письмо от брата, где тот написал, что почти не встает.

Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит,

– написала двоюродная сестра Олега Сенцова.

В письме режиссер пояснил, что отказывается от перевода в гражданскую больницу, поскольку думает, что может просто не пережить этап.

"ЕСПЧ настаивает на переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка... и я вообще не представляю, что еще можно сделать и как его вытащить ... все очень плохо", – написала Каплан.

7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снизился уровень гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов за минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.