Написал в фейсбуке "Пуйло": оккупанты решили депортировать крымского журналиста

Российский оккупационный "суд" в Крыму 20 декабря принял решение о депортации блогера и журналиста из Ялты Евгения Гайворонского "с территории России". Сейчас его везут в Краснодарский край, но он может попасть в "ДНР" – потому что прописан в Донецке.

Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин проекту " Крим.Реалии ".

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"Сейчас его отправили в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, расположенный в Краснодарском крае в России. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом ", – подчеркнул адвокат.

Также Ладин предположил, что Евгения Гайворонского могут депортировать по месту регистрации, а зарегистрирован блоггер на Донбассе: " Как бы его не депортировали в "ДНР ".

Из официальных источников информации о ситуации пока не поступало.

Тройное задержания Гайворонского в Крыму: предыстория

26 марта 2019 Евгения Гайворонского задержали. Подозревали его тогда в употреблении наркотических веществ и арестовали на 12 суток. Сам журналист это обвиняемого называл абсолютно абсурдным, однако "суд" обязал его пройти лечение от наркотической зависимости.

7 апреля Гайворонского выпустили из ИВС (изолятор временного содержания), журналист рассказал о давлении, которое на него оказывали на протяжении всех дней ареста. Говорили следующее: "То, что ты выбрал себе политику называть себя гражданином Украины, тебе не поможет".

7 мая "суд" в Симферополе снова арестовал Гайворонского на 10 суток. Обвинили в уклонении от лечения от наркотической зависимости.

22 октября российские силовики задержали Гайворонского третий раз, и суд снова посадил журналиста – на этот раз на 15 суток. 31 октября его обвинили в оскорблении власти и символов России из-за сообщения в фейсбуке о президенте России Путине.

6 ноября Гайворонский вышел на свободу. Однако в декабре его снова задержали и теперь уже решили депортировать.

Что известно о журналисте Гайворонском? Родился в Донецке, там же получил образование журналиста. Занимался в городе журналистской деятельностью.



Переехал с материковой Украины в Крым в 2013 году, а там в первые годы оккупации полуострова поддерживал российские власти и был членом пропутинской организации.



Однако за короткое время резко изменил свою позицию на проукраинскую. На его странице в фейсбуке можно было увидеть сообщения, где Гайворонский высказывается против политики российского президента Владимира Путина. С апреля 2019 страница журналиста заблокирована.