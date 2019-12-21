Написал в фейсбуке "Пуйло": оккупанты решили депортировать крымского журналиста
Российский оккупационный "суд" в Крыму 20 декабря принял решение о депортации блогера и журналиста из Ялты Евгения Гайворонского "с территории России". Сейчас его везут в Краснодарский край, но он может попасть в "ДНР" – потому что прописан в Донецке.
Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин проекту "Крим.Реалии".
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"Сейчас его отправили в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, расположенный в Краснодарском крае в России. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом", – подчеркнул адвокат.
Также Ладин предположил, что Евгения Гайворонского могут депортировать по месту регистрации, а зарегистрирован блоггер на Донбассе: "Как бы его не депортировали в "ДНР".
Из официальных источников информации о ситуации пока не поступало.
Тройное задержания Гайворонского в Крыму: предыстория
- 26 марта 2019 Евгения Гайворонского задержали. Подозревали его тогда в употреблении наркотических веществ и арестовали на 12 суток. Сам журналист это обвиняемого называл абсолютно абсурдным, однако "суд" обязал его пройти лечение от наркотической зависимости.
- 7 апреля Гайворонского выпустили из ИВС (изолятор временного содержания), журналист рассказал о давлении, которое на него оказывали на протяжении всех дней ареста. Говорили следующее: "То, что ты выбрал себе политику называть себя гражданином Украины, тебе не поможет".
- 7 мая "суд" в Симферополе снова арестовал Гайворонского на 10 суток. Обвинили в уклонении от лечения от наркотической зависимости.
- 22 октября российские силовики задержали Гайворонского третий раз, и суд снова посадил журналиста – на этот раз на 15 суток. 31 октября его обвинили в оскорблении власти и символов России из-за сообщения в фейсбуке о президенте России Путине.
- 6 ноября Гайворонский вышел на свободу. Однако в декабре его снова задержали и теперь уже решили депортировать.
Что известно о журналисте Гайворонском? Родился в Донецке, там же получил образование журналиста. Занимался в городе журналистской деятельностью.
Переехал с материковой Украины в Крым в 2013 году, а там в первые годы оккупации полуострова поддерживал российские власти и был членом пропутинской организации.
Однако за короткое время резко изменил свою позицию на проукраинскую. На его странице в фейсбуке можно было увидеть сообщения, где Гайворонский высказывается против политики российского президента Владимира Путина. С апреля 2019 страница журналиста заблокирована.
Скриншот поста Гайворонского от 21 марта 2019 / Данные по гуглкеш