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      Написал в фейсбуке "Пуйло": оккупанты решили депортировать крымского журналиста

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      Журналиста Гайворонского могут депортировать в "ДНР" / Архивное фото с фейсбука Гайворонского

      Российский оккупационный "суд" в Крыму 20 декабря принял решение о депортации блогера и журналиста из Ялты Евгения Гайворонского "с территории России". Сейчас его везут в Краснодарский край, но он может попасть в "ДНР" – потому что прописан в Донецке.

      Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин проекту "Крим.Реалии".

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      "Сейчас его отправили в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, расположенный в Краснодарском крае в России. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом", – подчеркнул адвокат.

      Также Ладин предположил, что Евгения Гайворонского могут депортировать по месту регистрации, а зарегистрирован блоггер на Донбассе: "Как бы его не депортировали в "ДНР".

      Из официальных источников информации о ситуации пока не поступало.

      Тройное задержания Гайворонского в Крыму: предыстория

      • 26 марта 2019 Евгения Гайворонского задержали. Подозревали его тогда в употреблении наркотических веществ и арестовали на 12 суток. Сам журналист это обвиняемого называл абсолютно абсурдным, однако "суд" обязал его пройти лечение от наркотической зависимости.
      • 7 апреля Гайворонского выпустили из ИВС (изолятор временного содержания), журналист рассказал о давлении, которое на него оказывали на протяжении всех дней ареста. Говорили следующее: "То, что ты выбрал себе политику называть себя гражданином Украины, тебе не поможет".
      • 7 мая "суд" в Симферополе снова арестовал Гайворонского на 10 суток. Обвинили в уклонении от лечения от наркотической зависимости.
      • 22 октября российские силовики задержали Гайворонского третий раз, и суд снова посадил журналиста – на этот раз на 15 суток. 31 октября его обвинили в оскорблении власти и символов России из-за сообщения в фейсбуке о президенте России Путине.
      • 6 ноября Гайворонский вышел на свободу. Однако в декабре его снова задержали и теперь уже решили депортировать.

      Что известно о журналисте Гайворонском? Родился в Донецке, там же получил образование журналиста. Занимался в городе журналистской деятельностью.

      Переехал с материковой Украины в Крым в 2013 году, а там в первые годы оккупации полуострова поддерживал российские власти и был членом пропутинской организации.

      Однако за короткое время резко изменил свою позицию на проукраинскую. На его странице в фейсбуке можно было увидеть сообщения, где Гайворонский высказывается против политики российского президента Владимира Путина. С апреля 2019 страница журналиста заблокирована.

      Путин
      Скриншот поста Гайворонского от 21 марта 2019 / Данные по гуглкеш

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Оккупированные территории Украинцы в плену РФ
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