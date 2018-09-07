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Написанные под наркотиками песни не имели никакой ценности, – фронтмен The Gitas

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Украинско-американский музыкант и продюсер Саша Чемеров
Украинско-американский музыкант и продюсер Саша Чемеров / 24 канал

Фронтмен американо-украинской гранж-рок-группы The Gitas, а в прошлом фронтмен украинской панк-хардкор-группы "Димна Суміш" рассказал, как зависит написанная музыка от состояний сознания музыканта.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна Суміш и The Gitas

Так, Чемеров опроверг миф, что написанные под действием наркотиков, алкоголя, еще каких-то психостимуляторов песни качественно лучше.

С "Димною Сумішшю" в начале мы много песен записывали под действием LSD. Когда играл, казалось, что это нереальная музыка. А когда действие заканчивалось, и переслушивал то, что наиграл, понимал, что там нет никакой ценности,
– сказал музыкант.

Также он добавил, что пишет в разных состояниях сознания.

"Я в очень разных состояниях пишу – в моральной интоксикации, например. Но если хочешь спросить, употреблял ли я наркотики, то да, употреблял. И сейчас могу себе позволить. Но это не постоянство", – ответил Чемеров.

Читайте также: Почему американская группа The Gitas отказалась от тура по России: подробности

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Наркотики
Источник: 24 канал
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