Напишите письмо – выиграйте дом: в Канаде женщина отдает роскошный особняк за 25 долларов

Каждый желающий может стать новым владельцем особняка в Канаде стоимостью более 1,7 миллиона долларов. Для этого нужно лишь написать письмо.

Необычный конкурс устроила канадка Алла Вагнер. С его подробными условиями можно ознакомиться на Facebook-странице "Write a Letter, Win A House".

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Она решила подарить трехэтажный особняк в провинции Альберта стоимостью примерно 1,7 миллиона канадских долларов тому, кто напишет ей самое убедительное письмо, почему именно он или она должны стать новыми владельцами этой недвижимости.

На такой необычный шаг женщина решилась после того, как в течение почти полугода пыталась продать дом, но безуспешно. Владелица признается, что из-за плохого состояния здоровья не может ухаживать за такой большой площадью.



Канадка пыталась 5 месяцев продать дом, но безуспешно

По условиям конкурса, нужно написать эссе в свободном стиле объемом до 350 слов и объяснить в нем, почему именно этот дом может изменить вашу жизнь. Письма можно присылать как на почтовый, так и на электронный адрес до 5 апреля 2019 года.



Вид из окна дома в канадском Альберте, который можно получить за лучшее эссе

Правда, хозяйка дома просит за каждое эссе оплатить символический взнос в размере 25 канадских долларов. Она надеется в конкурсе примут участие не менее 68 тысяч человек и так ей удастся окупить стоимость дома.

Интерьер дома в Канаде, владельцем которого можно стать за эссе: смотрите фото

Из всех присланных писем будут отобраны полуфиналисты, за сообщения которых можно будет проголосовать в соцсетях. Нового владельца из 500 финалистов выберет независимое жюри.

29 января на странице конкурса "Write a Letter, Win A House" появилось сообщение о том, что ежедневно поступает 500-1000 писем, однако возникают определенные трудности с зачислением платежей.