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Напиток жаркого дня: морковно-яблочный смузи с бананом и имбирем

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Рецепт морковно-яблочного смузи с бананом и имбирем
Рецепт морковно-яблочного смузи с бананом и имбирем / edinstvennaya.ua

Если ваша фантазия не позволяет больше миксовать вкусные фрукты и превращать их во вкусные напитки, тогда следующий рецепт точно придется вам по душе.

Сезон ярких и очень полезных фруктов уже начинает появляться на прилавках магазинов и рынков. Не скупитесь купить себе несколько вкусностей и приготовить питательный смузи. К примеру, смузи из яблок, моркови, банана и имбиря – это вкусный и полезный напиток для завтрака, который придаст бодрости на весь день.

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Рецепт морковно-яблочного смузи с бананом и имбирем

Ингридиенты

2 яблока;

2 моркови;

1 апельсин;

1 банан;

2 см корня имбиря;

щепотка молотой корицы;

2 ч. л. меда.

Рецепт приготовления

Банан, апельсин и имбирь нарежьте кусочками и сложите в блендер, добавьте мед и корицу и взбейте до однородного пюре. После этого яблоки и морковь также нарежьте кусочками и выдавите из них сок с помощью соковыжималки. Смешайте полученный сок и пюре и разлейте смузи по стаканам для подачи.

Соотношение этих ингредиентов можно корректировать по своему вкусу, а если напиток получится слишком густым, вы можешь разбавить его минеральной водой.

Прияного аппетита!

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: Единственнная
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