Напиток жаркого дня: морковно-яблочный смузи с бананом и имбирем
Если ваша фантазия не позволяет больше миксовать вкусные фрукты и превращать их во вкусные напитки, тогда следующий рецепт точно придется вам по душе.
Сезон ярких и очень полезных фруктов уже начинает появляться на прилавках магазинов и рынков. Не скупитесь купить себе несколько вкусностей и приготовить питательный смузи. К примеру, смузи из яблок, моркови, банана и имбиря – это вкусный и полезный напиток для завтрака, который придаст бодрости на весь день.
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Рецепт морковно-яблочного смузи с бананом и имбирем
Ингридиенты
2 яблока;
2 моркови;
1 апельсин;
1 банан;
2 см корня имбиря;
щепотка молотой корицы;
2 ч. л. меда.
Рецепт приготовления
Банан, апельсин и имбирь нарежьте кусочками и сложите в блендер, добавьте мед и корицу и взбейте до однородного пюре. После этого яблоки и морковь также нарежьте кусочками и выдавите из них сок с помощью соковыжималки. Смешайте полученный сок и пюре и разлейте смузи по стаканам для подачи.
Соотношение этих ингредиентов можно корректировать по своему вкусу, а если напиток получится слишком густым, вы можешь разбавить его минеральной водой.
Прияного аппетита!