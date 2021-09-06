НАПК заинтересовалось экс-главой Харьковской ОГА Кучером из-за биткоинов на 13 миллионов гривен

Руководитель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер не смог подтвердить владение биткоинамы стоимостью 13 миллионов гривен. В НАПК уже обратили на это внимание и требуют служебного расследования.

Там также призывают привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности. Глава ведомства Александр Новиков уже внес соответствующее предписание правительства.

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Что выяснили в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларацию Кучера, которую он подал как бывший председатель Харьковской ОГА. Чиновник указал, в частности, что обладает криптовалютой – биткоинамы стоимостью 13,1 миллиона гривен. В НАПК отметили, что эта криптовалюта имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Впрочем, председатель Государственной регуляторной службы не смог предоставить этот адрес.

В то же время, по данным налоговой, общий доход Кучера и его семьи за все время работы в должности (с 2001 по 2020 годы) составляет менее 1 миллиона – 880 682,56 гривен.

Все это, объяснили в НАПК, свидетельствует о том, что Кучер указал в декларации недостоверные сведения о владении криптовалютой. Такие действия являются нарушением присяги государственного служащего.

Что известно об Алексее Кучере

Источник: "Википедия"