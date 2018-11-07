15:31
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      НАПК под контролем тех, кто контролирует коррупцию, – Сыроид об авто "за 10 гривен"

      39 Читати новину українською
      Оксана Сыроид
      Оксана Сыроид / ednist.info

      Национальное агентство по предотвращению коррупции демонстрирует либо непрофессионализм, либо сознательную манипуляцию.

      НАПК заявило, что Оксана Сыроид задекларировала недостоверную информацию о приобретении автомобиля SuzukiGrand Vitara за якобы 10 гривен, говорится на сайте партии "Объединение "Самопомич".

      Но это не соответствует действительности. Сыроид в декларации указала покупку автомобиля именно за 180 000 грн, а 10 гривен, на которых настаивает НАПК – это стоимость биржевой сделки, по которой авто в 2008 году переоформили на имя Сыроид.

      Речь идет об авто, которое в 2006 году Оксане Сыроид приобрел гражданский муж, потом авто было переоформлено на основе биржевой сделки, в соответствии с законодательством.

      Сыроид отмечает, что единственный документ, который НАПК приняло во внимание, когда разоблачало эту "коварную коррупционную схему" – это копия биржевой сделки. Даже инспектор сам себе не мог объяснить, как авто может стоить 10 гривен. Но смиренно выполнял заказы от коррупционеров. Далее суд.

      Вице-спикер просит СМИ не тиражировать фейки, а сначала разобраться в ситуации или хотя бы почитать декларацию.

      "Это был бы прекрасный сюжет для комедии, если бы не драма, частью которой мы являемся. НАПК оказалось под контролем тех, кто контролирует коррупцию. Поэтому агентство не видит незаконного обогащения в оффшорных компаниях, многомиллионных счетах и роскошном образе жизни украинских чиновников. Вместе с тем, назначая виновных, НАПК, так же как прокуратура или СБУ, стала инструментом политического давления", – говорит вице-спикер.

      Теги: Новости политики НАПК Самопомич Оксана Сыроид
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Туск отметил очередное доказательство агрессии России в Украине
       24 ноября 2017 , 17:13
      Заявления Савченко вызывают принципиальный вопрос — поддерживает ли эту позицию Тимошенко?
       8 июня 2016 , 16:47
      Порошенко встретится с главой Европейского совета Туском
       2 ноября , 23:51
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       сегодня , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук