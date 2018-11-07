НАПК под контролем тех, кто контролирует коррупцию, – Сыроид об авто "за 10 гривен"

Национальное агентство по предотвращению коррупции демонстрирует либо непрофессионализм, либо сознательную манипуляцию.

НАПК заявило, что Оксана Сыроид задекларировала недостоверную информацию о приобретении автомобиля SuzukiGrand Vitara за якобы 10 гривен, говорится на сайте партии "Объединение "Самопомич".

Но это не соответствует действительности. Сыроид в декларации указала покупку автомобиля именно за 180 000 грн, а 10 гривен, на которых настаивает НАПК – это стоимость биржевой сделки, по которой авто в 2008 году переоформили на имя Сыроид.

Речь идет об авто, которое в 2006 году Оксане Сыроид приобрел гражданский муж, потом авто было переоформлено на основе биржевой сделки, в соответствии с законодательством.

Сыроид отмечает, что единственный документ, который НАПК приняло во внимание, когда разоблачало эту "коварную коррупционную схему" – это копия биржевой сделки. Даже инспектор сам себе не мог объяснить, как авто может стоить 10 гривен. Но смиренно выполнял заказы от коррупционеров. Далее суд.

Вице-спикер просит СМИ не тиражировать фейки, а сначала разобраться в ситуации или хотя бы почитать декларацию.

"Это был бы прекрасный сюжет для комедии, если бы не драма, частью которой мы являемся. НАПК оказалось под контролем тех, кто контролирует коррупцию. Поэтому агентство не видит незаконного обогащения в оффшорных компаниях, многомиллионных счетах и роскошном образе жизни украинских чиновников. Вместе с тем, назначая виновных, НАПК, так же как прокуратура или СБУ, стала инструментом политического давления", – говорит вице-спикер.