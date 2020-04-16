НАПК проверит законность бесплатного перелета Ермака из Минска в Киев на самолете Пинчука

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит факт бесплатного перелета руководителя ОПУ Андрея Ермака из Минска в Киев после заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Центра противодействия коррупции.

Обратите внимание Треть украинцев считает, что Зеленский должен был уволить Ермака после скандала с братом

Сейчас НАПК осуществляет "сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией".

В случае подтверждения нарушения Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.

О каком бесплатном перелете говорится

11 марта 2020 года журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" зафиксировали прибытие главы ОПУ Андрея Ермака частным самолетом из Минска, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук.

Сам Ермак сказал, что перелет предложил ему второй президент Украины, то есть тесть Пинчука Леонид Кучма. По словам Ермака, он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

Больше о перелете Ермака — читайте здесь.

Почему это может быть нарушением

В понимании закона "О предотвращении коррупции" такая услуга считается подарком. Закон запрещает получать подарки, стоимостью больше, чем один прожиточный минимум – сейчас это 2 102 гривны.

Андрей Ермак занимает должность, которая подпадает под действие этого закона.

Юрист ГПК Андрей Савин пояснил, что этот частный перелет на самолете олигарха имеет все признаки подарка.

Очевидно, что такая услуга стоит дороже, чем размер разрешенного законом подарка. Надеемся НАПК составит и направит в суд протокол на руководителя Офиса президента по этому факту,

– добавил юрист.

Отметим, что недавно разгорелся еще один скандал с Андреем Ермаком. Народный депутат из "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи с участием брата Андрея Ермака. В записях разговора с претендентами на различные государственные должности. Все, что известно о скандале читайте здесь.

Что известно об Андрее Ермаке?

Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского. До назначения 11 февраля 2019 года был советником Зеленского в вопросах международной политики.



В офисе Президента Ермак занимался вопросами, связанными с международной политикой. Участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". Там он представлял Украину вместе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Ермак также возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена.