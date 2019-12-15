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      НАПК уже 16 декабря может получить нового главу: самое интересное из собеседований с кандидатами

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      Имя нового главы НАПК может быть названо уже 16 декабря / pravda.com.ua

      В течение 13-14 декабря конкурсная комиссия провела этап собеседований с вероятными кандидатами на председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На этом этапе кандидаты в разговоре доказывали, что достойны того, чтобы возглавить НАПК.

      Имя нового главы Агентства может быть названо уже в понедельник, 16 декабря, сообщает Transparency International Ukraine.

      К слову: Прокуратура объявила обвинения екс-голове НАПК Корчак

      К этому этапу проверку прошли сразу же 8 кандидатов:

      • Николай Юпатин  заместитель руководителя управления внутреннего контроля НАБУ:
        Во время собеседования он отметил, что самое главное для него  это команда. Он предложил создать в НАПК управления внутреннего контроля и предотвращения коррупции;
      • Дмитрий Булах  председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр":
        Он убежден, что одним из ключевых вопросов в НАПК есть доверие со стороны общественности. Поэтому предлагает демонстрировать открытую деятельность Нацагентства, чтобы все желающие имели доступ в помещение и работников;
      • Юрий Кравченко  директор харьковского теруправления НАБУ:
        Он уже смог назвать людей, которых бы взял себе в заместители. Кроме того, заверил, что в НАПК работают не только плохие люди;
      • Александр Новиков  прокурор департамента надзора за соблюдением законов ГПУ:
        По его словам, эта работа нужна ему для того, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать;
      • Александр Цывинский  руководитель Третьего отдела детективов НАБУ:
        Заверил, что готов за 4 года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов. В этом ему должны помочь люди, автоматизированная система проверок деклараций, качественная антикоррупционная стратегия и работа с финансированием политических партий;
      • Иван Пресняков  антикоррупционный эксперт программы содействия общественной активности "Присоединяйся!":
        Заверил, что готов прислушиваться к тому, что говорит партия власти. Также он добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-служба Агентства;
      • Николай Хавронюк  профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА:
        Заявил о желании запустить работу аналитических подразделений в НАПК. По его мнению, они должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств. Кроме того, он хотел бы, чтобы в Агентстве были специалисты из разных областей, отвечающих за борьбу с коррупцией в них;
      • Роман Осипчук  руководитель управления внутреннего контроля НАБУ:
        Он рассказал о важности введения открытой и прозрачной процедуры лоббирования интересов. Мол, такое лоббирование все равно будет, поэтому лучше, чтобы это делалось по правилам.

      Назка, кандидаты на пост главы
      Кандидаты на пост главы НАПК

      Что известно о предыдущих руководителей НАПК? Национальное агентство по предупреждению коррупции было создано в 2015 году. Первой его главой стала Наталья Корчак. Впоследствии Агентство возглавлял Владислав Мангул.

      В разное время членами НАПК также были нынешние генпрокурор Руслан Рябошапка и главный военный прокурор Виктор Чумак.

      Попытка №2: Соловьев снова ответил Зеленскому из-за обуви Brioni – фото
      14 декабря
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коррупция НАПК Новости политики
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