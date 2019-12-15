В течение 13-14 декабря конкурсная комиссия провела этап собеседований с вероятными кандидатами на председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На этом этапе кандидаты в разговоре доказывали, что достойны того, чтобы возглавить НАПК.

Имя нового главы Агентства может быть названо уже в понедельник, 16 декабря, сообщает Transparency International Ukraine . К слову: Прокуратура объявила обвинения екс-голове НАПК Корчак К этому этапу проверку прошли сразу же 8 кандидатов : Николай Юпатин – заместитель руководителя управления внутреннего контроля НАБУ:

Во время собеседования он отметил, что самое главное для него – это команда. Он предложил создать в НАПК управления внутреннего контроля и предотвращения коррупции;

– – Дмитрий Булах – председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр":

Он убежден, что одним из ключевых вопросов в НАПК есть доверие со стороны общественности. Поэтому предлагает демонстрировать открытую деятельность Нацагентства, чтобы все желающие имели доступ в помещение и работников;

– Юрий Кравченко – директор харьковского теруправления НАБУ:

Он уже смог назвать людей, которых бы взял себе в заместители. Кроме того, заверил, что в НАПК работают не только плохие люди;

– Александр Новиков – прокурор департамента надзора за соблюдением законов ГПУ:

По его словам, эта работа нужна ему для того, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать;

– Александр Цывинский – руководитель Третьего отдела детективов НАБУ:

Заверил, что готов за 4 года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов. В этом ему должны помочь люди, автоматизированная система проверок деклараций, качественная антикоррупционная стратегия и работа с финансированием политических партий;

– Иван Пресняков – антикоррупционный эксперт программы содействия общественной активности "Присоединяйся!":

Заверил, что готов прислушиваться к тому, что говорит партия власти. Также он добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-служба Агентства;

– Николай Хавронюк – профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА:

Заявил о желании запустить работу аналитических подразделений в НАПК. По его мнению, они должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств. Кроме того, он хотел бы, чтобы в Агентстве были специалисты из разных областей, отвечающих за борьбу с коррупцией в них;

– Роман Осипчук – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ:

Он рассказал о важности введения открытой и прозрачной процедуры лоббирования интересов. Мол, такое лоббирование все равно будет, поэтому лучше, чтобы это делалось по правилам.

Кандидаты на пост главы НАПК Что известно о предыдущих руководителей НАПК? Национальное агентство по предупреждению коррупции было создано в 2015 году. Первой его главой стала Наталья Корчак. Впоследствии Агентство возглавлял Владислав Мангул.



В разное время членами НАПК также были нынешние генпрокурор Руслан Рябошапка и главный военный прокурор Виктор Чумак.