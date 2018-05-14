НАПК взялось за полную проверку президента ФФУ Павелко из-за вероятных "футбольных махинаций"

Пресс-служба Нацагентства по предупреждению коррупции сообщила о проведении полной проверки электронной декларации Андрея Павелко, который одновременно является президентом Федерации футбола Украины, народным депутатом от БПП и председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины.

Одной из причин проверки является сюжет программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" о манипуляциях с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом Федерации футбола Украины, пишет Bihus.info.

Читайте также: "Не на "Мерсах", а ножками": в Феофании стартовал антиолигархический забег

Расследование выявило механизм, который позволил создать монополию на бюджетных заказах. На сайте Минрегионстроя был размещен типичный проект по строительству площадок по мини-футболу, в котором содержалось требование использовать покрытия производства "ФФУ Продакшн", то есть коммерческого завода Федерации футбола Украины. После сюжета Минрегионбуд убрал дискриминационное условие из своего проекта.



В свою очередь, Федерация футбола Украины пока не прокомментировала обнародованные журналистами факты. Зато на ее сайте появилось сообщение ООО "ФФУ Продакшн" о проведении в отношении него и ФФУ информационной кампании, которая несет угрозу безопасности всей Украине.

Основными инструментами в этих атаках является распространение откровенной лжи, преступное использование обычных людей для распространения через их страницы в соцсетях недостоверной информации о "ФФУ Продакшн" и о ФФУ, через киберпреступность и т.п.,

– пожаловались на заводе ФФУ, не уточняя, о чем именно идет речь.

Там сообщили, что уже обратились к киберполиции и пообещали также написать в СБУ.