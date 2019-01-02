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      "Наполи" не отказался от идеи приобрести Зинченко, – СМИ

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      В Италии все еще мечтают приобрести украинца Александра Зинченко в "Манчестер Сити".

      Об этом сообщают Corriere dello Sport.

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      Итальянский клуб внимательно следил за успешной игрой Александра Зинченко в "Манчестер Сити", поэтому еще больше хочет видеть его в своих рядах.

      "Наполи" уже пытался купить Александра в 2017 году, но тогда договориться не удалось. Следующую попытку итальянцы, вероятнее всего, предпримут летом 2019 года.

      По версии специализированного портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Александра Зинченко с того времени выросла более чем втрое – с 4,5 до 15 миллионов евро.

      Теги: Спорт Наполи Манчестер Сити Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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