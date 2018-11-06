Наполи – ПСЖ: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Итальянский "Наполи" на "Сан-Паоло" во вторник, 6 ноября, будет принимать французский "ПСЖ". Это будет матч четвертого тура Лиги чемпионов. Игру можно будет посмотреть и в Украине.

Матч "Наполи" – "ПСЖ" смотреть в Украину можно будет на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть игру "Наполи" – "ПСЖ" онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что трансляция на этом сайте платная – от 39 гривен за доступ на 24 часа до 69 гривен за месячный абонемент. Кроме того, она требует регистрации.

Стоит добавить, что параллельно с трансляцией матча "Наполи" – "ПСЖ" на телеканале "Футбол 1" будет идти программа "Лига чемпионов. ONLINE", где будут в прямом эфире показаны все опасные и важные моменты шесть матчей турнира.

Обзор матча "Наполи" – "ПСЖ" и видео голов – на сайте 24 канала по окончании матча.

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