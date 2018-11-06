Итальянский "Наполи" в матче Лиги чемпионов во вторник, 6 ноября, примет на своем поле французский ПСЖ. Букмкекери оценили шансы каждой из команд на победу.

Со времени последней встречи соперников в лагере команд мало что изменилось. Оппоненты успели провести по два матча чемпионата, в которых парижане взяли максимум очков, а "Наполи" только четыре. Но стоит учитывать, что у команды Анчелотти в соперниках была "Рома", которая почти всю игру с "Наполи" вела в счете, пропустив в концовке.

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В PariMatch коэффициент на победу ПСЖ выставили на уровне 2,47. Победа "Наполи" – 2,65. На то, что команды сыграют в ничью – 3,85.

Несколько выше коэффициент на победу "Наполи" выставил "Фаворит спорт" – 2,78. Победа ПСЖ оценена также выше – 2,51. Зато ничья между этими командами имеет меньший показатель – 3,55.

Наибольший же коэффициент на итальянцев дал Marathon bet – 2,81. В то время как на победу ПСЖ – 2,54. Ничейный результат имеет средний показатель – 3,62.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Наполи" – ПСЖ состоится 6 ноября. Начало – в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 Канала.

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