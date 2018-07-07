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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Напряжение, боль и конфликт: эксперт объяснил, о чем свидетельствует язык тел Виктории и Дэвида

62 Читати новину українською
Виктории и Дэвида Бекхэмы
Виктории и Дэвида Бекхэмы / Instagram / @victoriabeckham

Знаменитая чета Виктории и Дэвида Бекхэмов, которое несколько дней назад отпраздновали 19-ю годовщину свадьбы, имеет большие проблемы в супружеской жизни. Во всяком случае, так считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Вчера, 5 июля, Дэвид и Виктория провели почти весь день на стадионе Perivale Park Athletics Track в Великобритании, где проходили детские соревнования. Пара много беседовала, обнималась и даже похожим образом оделась, – джинсы, белая обувь и белый "верх".

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Виктория и Дэвид Бекхэм на стадионе

Эксперт Джуди Джеймс объяснил некоторые движения тела супругов и рассказал, что несмотря на их опровержение слухов о разводе, в семье точно существует конфликт.

Эти карманные компьютеры (гаджеты, – 24 Канал) являются односторонними. И Дэвид явно сидит с бесстрастным взглядом, а Виктория с любовью обнимает его руки, глядя ему в лицо, так вроде пытается привлечь его внимание,
– отметил эксперт.

Мужчина добавил, что язык тела четы Бекхэмов намекает на напряжение, замешательство, боль и конфликт. Он считает, что пара просто пыталась показать счастливые отношения на камеру, но на самом деле у них очень напряженные отношения.

Стоит напомнить, что Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер.

Теги: LifeStyle Мода Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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