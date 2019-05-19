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      Напряжение между США и Ираном: может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в ядерную войну.

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      Санкции и военное окружение. Так сильно Дональд Трап не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Правда он первый вышел из ядерных договоренностей, что как раз и делает невозможным производство атомных боеголовок. Поэтому, пока Европа обеспокоена, уровень жизни в Иране падает, и власть решила возобновить ядерную программу. И хоть все стороны конфликта вроде не хотят войны, напряжение все растет.

      Сожжение американского флага и угрозы воображаемому Трампу. Так иранцы протестуют против новых санкций, которые недавно ввели против их страны США. Там с приходом Дональда Трампа давят на Иран якобы за невыполнение ядерного соглашения. За два года это уже сказалось на экономике и уровне жизни, однако Трамп не останавливается. Отзывает дипломатов и наращивает военную мощь.

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      "Мы не хотим никого обижать. А хотим прозрачных договоренностей. Мы не хотим, чтобы они имели ядерное оружие, это все к чему мы стремимся", – заявил президент США Дональд Трамп.

      Европа, наоборот, ослабляет свое присутствие в Иране. Нидерланды и Германия даже отозвали военных, которые тренировались на Ближнем Востоке.

      Это временно. И связано с текущим напряжением в регионе,
      – сообщил спикер министра обороны Германии Дженс Флосдроф.

      На саммите в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео не пришел к согласию и с министрами иностранных дел ЕС. Там не будут способствовать военному усилению, а хотят решать проблему дипломатически.

      Майк Помпео
      Майк Помпео

      "Я подтверждаю свое беспокойство по поводу риска эскалации в регионе, который, безусловно, не нуждается в дополнительных элементах дестабилизации и напряжения, что является вызовом для нас, сейчас мы оцениваем ситуацию и собираем информацию", – рассказала верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

      Официальный Тегеран готов к обострению. Заявили, что в случае необходимости смогут дать отпор американским войскам.

      Это ошибка бояться американских войск и волноваться из-за их упреков и угроз. Их супер сила заключается именно в запугивании. И это всего лишь пропаганда,
      – заявил верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи.

      Иран тоже начал выходить из ядерного соглашения. И уже приостановил исполнение одного из своих ключевых обязательств, а именно – не производить уран.

      Ядерное соглашение, которое подписали в Вене в 2015 году, назвали "Совместный всеобъемлющий план действий". Среди участников – Иран, США, Россия, Франция, Китай, Великобритания и Германия. Согласно этому договору Запад согласился снять с Тегерана санкции, взамен иранцы должны были бы остановить свою военную ядерную программу. На тот момент страна была в шаге от создания ядерного оружия.

      В результате из Ирана вывезли большую часть радиоактивного достояния, демонтировали центрифуги, реакторы позакрывали. Международные инспекторы, которые постоянно контролировали выполнение соглашения, не раз подтверждали, что Тегеран полностью выполняет условия соглашения.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Но в это не верил Дональд Трамп. Выйти из ядерного соглашения – было в списке его предвыборных обещаний, которое он выполнил в прошлом году. Хоть и конкретных доказательств, что Тегеран нарушал условия договора, не предоставил. Выгоду видят его союзники – Израиль и Саудовская Аравия.

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      "Израиль уже давно является оппонентом Ирана, поэтому именно этой стране очень выгодно давление на Иран со стороны администрации Трампа, чтобы лишить соперника ядерного потенциала. Это дает Израилю, как и Саудовской Аравии, и другим странам Персидского залива, козырь учитывая постоянную военную напряженность между странами", – добавил корреспондент Джон Гамблер.

      Если Иран вернется к разработке ядерного оружия, то угроза ядерного конфликта на Ближнем Востоке может быть вполне реальной.

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Протесты Майк Помпео Саудовская Аравия Иран Дональд Трамп Новости Израиля Ближний Восток
      Источник: 24 канал
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