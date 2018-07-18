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Напуганная и взволнованная: Мелания Трамп удивила сеть выражением лица после встречи с Путиным

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / The Cut

Очаровательная супруга Президента США Мелания Трамп всегда приветливо встречается с мировыми лидерами, даря им милую улыбку. Однако после рукопожатия с главой Кремля Владимиром Путиным первая леди выглядела напуганной.

Перед саммитом в Хельсинки лидеры стран встретились для традиционного рукопожатия. Дональд Трамп с улыбкой поздоровался с Владимиром Путиным и представил ему первую леди Меланию. Супруга главы Белого дома сразу же пожала руку российскому гаранту. Сперва Мелания выглядела очень уверенно и любезно, но сразу после приветствия и короткого разговора ее лицо резко изменило эмоции: женщина выглядела испуганно.

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Этот момент зафиксировали журналисты, которые распространили ролик в сети. Видео сразу же стало вирусным, а реакцию Мелании на Путина обсудили в Twitter.

 

"Кажется, она посмотрела в глаза злу", – прокомментировал пользователь соцсети.

Другие же пользователи остроумно отметили, что Мелании Трамп после встречи с Владимиром Путиным нужна помощь медиков.

Вызовите кто-нибудь 911 для Мелании. Кажется, она увидела призрака, – написали люди.

 

Стоит отметить, что Мелания Трамп не впервые демонстрирует настоящие эмоции во время официальных событий. Так, во время инаугурации своего супруга первая леди счастливую улыбку резко сменила на взгляд с грустью и отвращением. Это видео стало вирусным в сети.

Теги: Владимир Путин Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года LifeStyle Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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