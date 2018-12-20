Наращивание войск или информационные атаки: эксперт рассказал о намерениях Кремля по Украине
Россия продолжает удерживать усиленный военный контингент вблизи украинских границ для эскалации напряжения. Однако Кремль пока больше сосредотачивается на невоенных средствах влияния и вмешательстве во внутреннюю ситуацию в Украине перед выборами.
Об этом заявил экс-заместитель генсека НАТО, а сейчас старший научный сотрудник центра "Атлантический совет" Александр Вершбоу, пишет Укринформ.
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Так, после заседания в среду Трансатлантической целевой группы по вопросам выборов и гражданского общества в Украине, эксперт отметил, что передислокация войск ближе к Украине и западной границе РФ не является новой угрозой. По его словам, Кремль наращивал силы в Западном военном округе, начиная с 2014-2015 годов
Что касается (военных – 24 канал) возможностей, Россия уже сосредоточила (в регионе – 24 канал) большие силы,
– сказал эксперт.
При этом Россия может создавать напряженность и нестабильность в регионе, мобилизовав определенное количество своих войск. Однако, дипломат считает, что сейчас там сосредоточатся больше на применении своего кибероружия, средств ведения информационной войны, коррупции и других инструментах, задействованных для вмешательства и влияния на избирательные кампании с поддержкой пророссийских сил".
Вершброу считает, что в Москве понимают риск введения дополнительных санкций против РФ в случае военной провокации. Поэтому, по экспертной оценке, Кремль, скорее всего, будет отдавать предпочтение невоенным средствам воздействия.
Однако, как отмечает эксперт, вооруженная угроза со стороны Кремля существует, учитывая обстрел и захват украинских кораблей в Керченском проливе.
Дипломат подчеркнул, что для предупреждения проявлений агрессии со стороны РФ нужно увеличить "сдерживающее влияние" западных санкций, а также других ограничительных мер против России.
К слову, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное попрание Россией международных норм.
Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива. Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя.
Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
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