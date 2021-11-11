Издание обратило внимание на роль в скандальной истории с аэропортом нардепа Сергея Демченко.

Как сообщает издание, новый подрядчик имеет хорошую репутацию и множество реализованных строительных проектов в Украине, что отличает его от "Альтис Констракшн", которую после года коррупционных скандалов устранили из проекта с формулировкой "неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором".

В свое время "Альтис Констракшн" выиграла тендер, предложив цену на 30% ниже стартовой — 3,95 млрд вместо 5,7 млрд гривен. Однако уже тогда местные СМИ называли сумму взятой с потолка, поскольку не было никакой разработанной и утвержденной документации. Цены стройматериалов оказались заниженными на 30-40%. Также вызывал обеспокоенность тот факт, что "Альтис" раньше не занимался строительством аэропортов и взлетно-посадочных полос.

В этой истории журналисты обращают внимание на роль народного депутата от "Слуги народа" Сергея Демченко. В то время как на стройплощадке фактически создавалась видимость работ, на что указывали репортажи местных СМИ, Демченко на своем сайте и в Facebook восхищался их быстрыми темпами.

Интерес к теме со стороны Демченко представляется логичным, так как территория будущей воздушной гавани Днепра относится к его мажоритарному округу. Но иного объяснения строительству им "виртуальных замков", кроме корыстных побуждений, издание не находит.

Явное покрывательство нарушений со стороны дружественного ему подрядчика "Альтис Констракшн" свидетельствует, что депутат, скорее всего, и сам был заинтересован извлечь определенную выгоду из этого проекта. Но теперь приходится начинать все с начала,

— пишут журналисты издания.

Корыстным интересом издание объясняет и то, что теперь Демченко восхваляет уже нового подрядчика.

"Теперь, как будто ничего и не случилось, Демченко переключился на "Онур" и пытается вклиниться в процесс строительства аэропорта с уже новым подрядчиком", — констатирует РБК-Украина.

Ранее политолог Алексей Голобуцкий обвинил Демченко в том, что тот врал о ситуации с аэропортом в Днепре, покрывая бездействие подрядчика.